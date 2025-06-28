Трамп опроверг сообщения о планах передать Ирану $30 млрд на мирный атом

Президент США Дональд Трамп решительно опроверг распространившиеся в СМИ сообщения о возможном выделении Ирану 30 миллиардов долларов на развитие мирной ядерной программы. В своём посте в социальной сети Truth Social американский лидер назвал эту информацию «нелепой выдумкой».

«Это просто очередной вброс, выдуманный лживыми СМИ для того, чтобы унизить. Эти люди больны!» — написал республиканец.

Когда ждать следующие удары по Ирану: во что может вылиться обострение

Когда ждать следующие удары по Ирану: во что может вылиться обострение

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что администрация Трампа обсуждает с ближневосточными союзниками возможность создания инвестиционного пакета для Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана. По данным телеканала, переговоры велись последние две недели, при этом США выступали бы лишь в роли координатора.