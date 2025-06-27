Трамп готов обменять миллиарды на ядерный мир с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с союзниками на Ближнем Востоке возможность предоставить Ирану до $30 млрд на развитие мирной ядерной программы, сообщает CNN. В обмен Тегеран должен полностью отказаться от обогащения урана — этот пункт, по словам американских чиновников, «не подлежит обсуждению».

Источники телеканала уточняют, что США в последние две недели вели переговоры с арабскими странами о возможных инвестициях в иранскую ядерную сферу. Финансирование предполагается не из американского бюджета — Вашингтон лишь координирует усилия.

«Кто-то должен заплатить, но это будем не мы», — заявил представитель администрации.

Среди других обсуждаемых предложений — частичное снятие санкций и разморозка $6 млрд иранских активов, находящихся за рубежом. Также рассматривается вариант, при котором союзники США в регионе оплатят восстановление разрушенного американскими ударами объекта в Фордо — при условии, что он не будет использоваться для обогащения урана.