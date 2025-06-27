Трамп готов обменять миллиарды на ядерный мир с Ираном
CNN: США предложили Ирану $30 млрд в обмен на отказ от обогащения урана
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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с союзниками на Ближнем Востоке возможность предоставить Ирану до $30 млрд на развитие мирной ядерной программы, сообщает CNN. В обмен Тегеран должен полностью отказаться от обогащения урана — этот пункт, по словам американских чиновников, «не подлежит обсуждению».
Источники телеканала уточняют, что США в последние две недели вели переговоры с арабскими странами о возможных инвестициях в иранскую ядерную сферу. Финансирование предполагается не из американского бюджета — Вашингтон лишь координирует усилия.
«Кто-то должен заплатить, но это будем не мы», — заявил представитель администрации.
Среди других обсуждаемых предложений — частичное снятие санкций и разморозка $6 млрд иранских активов, находящихся за рубежом. Также рассматривается вариант, при котором союзники США в регионе оплатят восстановление разрушенного американскими ударами объекта в Фордо — при условии, что он не будет использоваться для обогащения урана.
Накануне спецпосланник президента Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил CNBC о стремлении США заключить «всеобъемлющее мирное соглашение». В Белом доме подчеркивают: цель инициативы — предотвратить создание Тегераном ядерного оружия. После недавней эскалации конфликта с Израилем и ударов США по иранским объектам Вашингтон надеется склонить Иран к диалогу.
Напомним, 26 июня верховный лидер Ирана объявил о победе над Израилем. Аятолла Али Хаменеи также заявил, что Тегеран одержал победу и над США. Тем временем американский президент Дональд Трамп сообщил, что Ирану не удастся восстановить его ядерные объекты после ударов США.