В США заговорили о новых ударах Ирана по американским военным базам в ответ на агрессию Белого дома

Иран готов нанести удары по американским кораблям и базам, а также заблокировать Ормузский пролив в случае нарушения перемирия со стороны Израиля. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Тегеран согласился на режим прекращения огня лишь потому, что уверен в своей способности удержать позиции в случае новых атак со стороны США и Израиля. Эксперты отмечают, что Иран не намерен менять внешнеполитический курс, несмотря на угрозы дальнейших ударов.

«Власти Ирана смогут вынести экономические трудности военного времени, и население сплотится вокруг флага и направит свой гнев на иностранных агрессоров», — говорится в тексте материала.