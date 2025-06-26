В США заговорили о новых ударах Ирана по американским военным базам в ответ на агрессию Белого дома
NYT: Иран может ударить по военным базам США в случае новых ударов
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Иран готов нанести удары по американским кораблям и базам, а также заблокировать Ормузский пролив в случае нарушения перемирия со стороны Израиля. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Тегеран согласился на режим прекращения огня лишь потому, что уверен в своей способности удержать позиции в случае новых атак со стороны США и Израиля. Эксперты отмечают, что Иран не намерен менять внешнеполитический курс, несмотря на угрозы дальнейших ударов.
«Власти Ирана смогут вынести экономические трудности военного времени, и население сплотится вокруг флага и направит свой гнев на иностранных агрессоров», — говорится в тексте материала.
Как пишет издание, Тегеран более десяти лет готовился к прямому столкновению с США, что подтверждается расположением ядерного объекта в Фордо на большой глубине. По мнению авторов, это могло защитить объект от полного уничтожения американскими боеприпасами.
Напомним, в Белом доме заявили, что война между Ираном и Израилем закончена, а стороны сумели договориться о прекращении огня. По словам американского президента, запросы об этом они направили практически одновременно. Примечательно, что о своей победе заявили Тегеран и Тель-Авив. Как Life.ru писал ранее, в ночь на 22 июня ВВС Штатов атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Агрессию Вашингтона осудили Россия, Китай и Саудовская Аравия.