Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 09:42

В США заговорили о новых ударах Ирана по американским военным базам в ответ на агрессию Белого дома

NYT: Иран может ударить по военным базам США в случае новых ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Иран готов нанести удары по американским кораблям и базам, а также заблокировать Ормузский пролив в случае нарушения перемирия со стороны Израиля. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Тегеран согласился на режим прекращения огня лишь потому, что уверен в своей способности удержать позиции в случае новых атак со стороны США и Израиля. Эксперты отмечают, что Иран не намерен менять внешнеполитический курс, несмотря на угрозы дальнейших ударов.

«Власти Ирана смогут вынести экономические трудности военного времени, и население сплотится вокруг флага и направит свой гнев на иностранных агрессоров», — говорится в тексте материала.

Как пишет издание, Тегеран более десяти лет готовился к прямому столкновению с США, что подтверждается расположением ядерного объекта в Фордо на большой глубине. По мнению авторов, это могло защитить объект от полного уничтожения американскими боеприпасами.

В офисе Нетаньяху заявили, что удары США надолго замедлили ядерную программу Ирана
В офисе Нетаньяху заявили, что удары США надолго замедлили ядерную программу Ирана

Напомним, в Белом доме заявили, что война между Ираном и Израилем закончена, а стороны сумели договориться о прекращении огня. По словам американского президента, запросы об этом они направили практически одновременно. Примечательно, что о своей победе заявили Тегеран и Тель-Авив. Как Life.ru писал ранее, в ночь на 22 июня ВВС Штатов атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Агрессию Вашингтона осудили Россия, Китай и Саудовская Аравия.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar