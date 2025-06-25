Уиткофф заявил, что США не разрешат Ирану обогащать уран в рамках сделки

Соединённые Штаты Америки исключают возможность обогащения урана Ираном в рамках потенциального соглашения по ядерной программе. Об этом сообщил специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в беседе с телеканалом Fox News.

Уиткофф однозначно ответил «нет» на вопрос о том, допустит ли Вашингтон обогащение урана Тегераном в будущем соглашении. Он также отметил, что к обсуждениям с иранской стороной подключено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).