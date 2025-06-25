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Регион
25 июня, 00:06

В США назначили секретный брифинг по Ирану для членов Палаты представителей

Белый дом назначил закрытый брифинг по Ирану на 27 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Администрация Соединённых Штатов назначила закрытый брифинг для полного состава Палаты представителей Конгресса США на пятницу, 27 июня. Об этом сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон в соцсети X.

«Я только что получил подтверждение из Белого дома, что секретный двухпартийный брифинг для всех членов Палаты представителей теперь состоится в пятницу», — написал он.

Высшие представители администрации намерены предоставить обновлённую информацию о развитии ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в контексте конфликта между Израилем и Ираном.

Новости конфликта Израиля и Ирана. Атаки на американские базы в Катаре, удары по Беэр-Шеве и Керманшаху, Трамп добился прекращения огня, 24 июня
Новости конфликта Израиля и Ирана. Атаки на американские базы в Катаре, удары по Беэр-Шеве и Керманшаху, Трамп добился прекращения огня, 24 июня

А ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт резко отреагировала на публикацию CNN, в которой утверждается, что удар США по объектам ядерной программы Ирана не достиг цели. Она заявила, что эта информация «совершенно секретна», а утверждение телеканала является «совершенно неверным».

Тимур Хингеев
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