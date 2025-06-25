В США назначили секретный брифинг по Ирану для членов Палаты представителей

Администрация Соединённых Штатов назначила закрытый брифинг для полного состава Палаты представителей Конгресса США на пятницу, 27 июня. Об этом сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон в соцсети X.

«Я только что получил подтверждение из Белого дома, что секретный двухпартийный брифинг для всех членов Палаты представителей теперь состоится в пятницу», — написал он.

Высшие представители администрации намерены предоставить обновлённую информацию о развитии ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в контексте конфликта между Израилем и Ираном.