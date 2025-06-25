В США назначили секретный брифинг по Ирану для членов Палаты представителей
Белый дом назначил закрытый брифинг по Ирану на 27 июня
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Администрация Соединённых Штатов назначила закрытый брифинг для полного состава Палаты представителей Конгресса США на пятницу, 27 июня. Об этом сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон в соцсети X.
«Я только что получил подтверждение из Белого дома, что секретный двухпартийный брифинг для всех членов Палаты представителей теперь состоится в пятницу», — написал он.
Высшие представители администрации намерены предоставить обновлённую информацию о развитии ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в контексте конфликта между Израилем и Ираном.
А ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт резко отреагировала на публикацию CNN, в которой утверждается, что удар США по объектам ядерной программы Ирана не достиг цели. Она заявила, что эта информация «совершенно секретна», а утверждение телеканала является «совершенно неверным».