Уиткофф: США уверены, что иранский ядерный объект в Фордо уничтожен

США нанесли авиаудар по ядерному объекту в иранском Фордо, применив 12 специализированных бомб для разрушения подземных сооружений. По словам спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа, операция завершилась полной ликвидацией цели.

В интервью Fox News Уиткофф подтвердил, что все бомбы достигли назначенного рубежа и преодолели защитные конструкции. Он подчеркнул уверенность в том, что объект был полностью уничтожен.