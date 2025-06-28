Когда ждать следующие удары по Ирану: во что может вылиться обострение На недавнем саммите НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп не исключил нового обострения ситуации на Ближнем Востоке. Когда и по какой причине могут возобновиться удары по Ирану — в материале Life.ru. 27 июня, 21:31 Когда могут возобновиться авиаудары по ядерным объектам Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Khanchangezi

США и Иран: новая сделка или новый конфликт?

США готовы заключить сделку с Ираном, сняв часть санкций и выделив до 30 миллиардов долларов финансовой помощи, сообщает CNN. Эти деньги можно будет потратить на развитие мирной ядерной программы. Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что Ирану будет запрещено заниматься обогащением урана. К обсуждению соглашения привлечены специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). К этой организации в Тегеране особое отношение.

— МАГАТЭ, которое даже не смогло формально осудить атаку на ядерные объекты Ирана, растеряло свой международный авторитет. По этой причине Организация по атомной энергии Ирана приостанавливает сотрудничество с агентством до получения гарантий безопасности для своих ядерных объектов. Мирная ядерная программа Ирана будет продолжена с ещё большей скоростью, — отметил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Фото © ТАСС / Zuma

Сохранил ли Иран запасы урана после ударов?

Британское издание Financial Times утверждает, что Иран сохранил запасы урана. По данным европейских разведок, на момент американского удара по ядерным объектам у Тегерана был запас 408 килограммов урана, хранившийся за пределами Фордо. Считается, что он был почти обогащён до уровня, нужного для производства вооружения. Кроме того, из лабораторий вывозили всё, что можно было сохранить, но у президента США мнение иное.

— Ничего не вывезено из объекта. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, этот груз очень сложно транспортировать! — считает Трамп.

Почему США могут возобновить удары по Ирану

Foreign Affairs пишет, что у Ирана сохранился потенциал для развития ядерной программы. По данным разведки США, американским пилотам не удалось нанести непоправимый ущерб. Таким образом, обогащение урана может быть продолжено. Сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня считает, что триггером для новых атак на иранские объекты может стать как раз возобновление процесса обогащения урана.

Если Иран продолжит обогащать уран, США могут начать бомбардировку. Фото © Gettyimages / Ruma Aktar

Когда ждать новых авиаударов по Ирану

— В настоящее время всё ещё проводится оценка ущерба на поражённых ядерных объектах, — заявил глава иранского Агентства по атомной энергии (AEOI) Мохаммад Эслами.

Значит, есть что оценивать. По мнению авторов Foreign Affairs, Ирану потребуется несколько месяцев для продолжения обогащения урана. Его можно достать не только из тайников, но и из-под обломков разбитых объектов.

— Страна может никогда не создать оружие. Или она может создать его очень быстро, — говорится в публикации.

Если же Ирану удастся вернуться к ядерной программе за несколько месяцев, то это неминуемо приведёт к новому витку конфликта.

Последствия новой войны: эскалация на Ближнем Востоке и экономические риски

Востоковед Василий Останин-Головня предполагает, что будущие боевые действия могут отличаться от прошедших. Как минимум количество участников конфликта увеличится.

Последствия авиаударов в Тегеране. Фото © ТАСС / Vahid Salemi

— Естественно, очередной виток эскалации приведёт к более интенсивным боевым действиям в тех странах региона, где находятся прокси-силы Ирана. Прежде всего Ирак, Ливан, ну и, конечно, Йемен. Вероятнее всего, Израиль будет также пытаться привлечь на свою сторону Соединённые Штаты в боевых действиях, — пояснил Life.ru эксперт Василий Останин-Головня.

По его словам, будут и серьёзные экономические последствия. Затронут они как Израиль, который продолжает ведение боевых действий в Газе, так и Иран.

— Для Ирана тоже ничего хорошего в случае продолжения эскалации не будет, так как ухудшение экономического положения приведёт к массовому недовольству населения, и с этим придётся справляться уже не только какими-то имиджевыми и пиар-акциями, но и принимать оперативные действия в плане регулирования финансов, экспорта и импорта в страну, — подытожил эксперт Останин-Головня.

Авторы Даниил Черных