При атаке Израиля на тюрьму в Иране погибли свыше 70 человек
IRIB: 71 человек погиб при израильском ударе по тюрьме «Эвин» в Иране
Израильский удар по тюрьме «Эвин» в Тегеране унёс жизни 71 человека. Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир.
Израильская атака на иранскую тюрьму «Эвин». Видео © Х / @SprinterObserve
«Во время нападения на тюрьму «Эвин» погиб 71 человек, в том числе административный персонал тюрьмы, призывники, заключённые, члены семей заключённых, а также жители близлежащих домов», — цитирует слова Джахангира издание IRIB.
Издание напомнило, что 23 июня произошли удары со стороны Израиля, которые затронули несколько районов Ирана, включая северную часть города. В результате ударов частично было разрушено административное здание тюрьмы «Эвин».
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации бойца шиитского движения «Хезболла» Аббаса аль-Хассана Вахби на юге Ливана. Согласно данным военных, он выполнял обязанности ответственного за разведку в спецподразделении «Радван». Также ЦАХАЛ сообщал о ликвидации в Газе одного из основателей радикального движения ХАМАС, Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу, который был начальником штаба военного крыла данной организации.
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