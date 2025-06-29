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Регион
29 июня, 09:49

При атаке Израиля на тюрьму в Иране погибли свыше 70 человек

IRIB: 71 человек погиб при израильском ударе по тюрьме «Эвин» в Иране

Израильский удар по тюрьме «Эвин» в Тегеране унёс жизни 71 человека. Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир.

Израильская атака на иранскую тюрьму «Эвин». Видео © Х / @SprinterObserve

«Во время нападения на тюрьму «Эвин» погиб 71 человек, в том числе административный персонал тюрьмы, призывники, заключённые, члены семей заключённых, а также жители близлежащих домов»,цитирует слова Джахангира издание IRIB.

Издание напомнило, что 23 июня произошли удары со стороны Израиля, которые затронули несколько районов Ирана, включая северную часть города. В результате ударов частично было разрушено административное здание тюрьмы «Эвин».

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Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации бойца шиитского движения «Хезболла» Аббаса аль-Хассана Вахби на юге Ливана. Согласно данным военных, он выполнял обязанности ответственного за разведку в спецподразделении «Радван». Также ЦАХАЛ сообщал о ликвидации в Газе одного из основателей радикального движения ХАМАС, Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу, который был начальником штаба военного крыла данной организации.

Обложка © Х / @SprinterObserve

Алиса Хуссаин
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