При атаке Израиля на тюрьму в Иране погибли свыше 70 человек

Израильский удар по тюрьме «Эвин» в Тегеране унёс жизни 71 человека. Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир.

Израильская атака на иранскую тюрьму «Эвин». Видео © Х / @SprinterObserve

«Во время нападения на тюрьму «Эвин» погиб 71 человек, в том числе административный персонал тюрьмы, призывники, заключённые, члены семей заключённых, а также жители близлежащих домов», — цитирует слова Джахангира издание IRIB.