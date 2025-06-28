ЦАХАЛ: В Газе ликвидирован один из основателей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации в городе Газа одного из основателей радикального движения ХАМАС. Он занимал пост начальника штаба в военном крыле организации.

«Армия обороны Израиля в районе Сабра города Газа атаковала и ликвидировала террориста Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу, который являлся одним из основателей ХАМАС. Его нынешняя должность — начальник штаба в военном крыле террористической организации», — указано в сообщении пресс-службы армии.