Израиль ликвидировал командира «Хезболлы», отвечающего за установку ракет
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Израильская армия уничтожила командира «Хезболлы» Хасана Мухаммада Хаммуди в районе Кунина на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным военных, ликвидированный боевик отвечал за установку противотанковых ракет организации в секторе Бинт-Джбейль для атак по израильской территории.
«Армия обороны Израиля продолжит свою деятельность по устранению любой угрозы, исходящей от государства Израиль», — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.
Ранее стало известно, что в результате израильского авиаудара по Тегерану погиб Хусейн Халил. Он на протяжении многих лет исполнял обязанности телохранителя генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, который был убит в сентябре 2024 года. Он был незаменимым членом ливанской исламистской организации в вопросах военной координации и планирования.