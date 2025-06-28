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Регион
28 июня, 18:14

Израиль ликвидировал командира «Хезболлы», отвечающего за установку ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Израильская армия уничтожила командира «Хезболлы» Хасана Мухаммада Хаммуди в районе Кунина на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным военных, ликвидированный боевик отвечал за установку противотанковых ракет организации в секторе Бинт-Джбейль для атак по израильской территории.

«Армия обороны Израиля продолжит свою деятельность по устранению любой угрозы, исходящей от государства Израиль», — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.

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Ранее стало известно, что в результате израильского авиаудара по Тегерану погиб Хусейн Халил. Он на протяжении многих лет исполнял обязанности телохранителя генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, который был убит в сентябре 2024 года. Он был незаменимым членом ливанской исламистской организации в вопросах военной координации и планирования.

Александра Мышляева
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