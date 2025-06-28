Израиль ликвидировал командира «Хезболлы», отвечающего за установку ракет

Израильская армия уничтожила командира «Хезболлы» Хасана Мухаммада Хаммуди в районе Кунина на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным военных, ликвидированный боевик отвечал за установку противотанковых ракет организации в секторе Бинт-Джбейль для атак по израильской территории.

«Армия обороны Израиля продолжит свою деятельность по устранению любой угрозы, исходящей от государства Израиль», — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.