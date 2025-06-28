Тегеран простился с военачальниками и учёными-ядерщиками, убитыми ударами Израиля

В Тегеране хоронят военачальников, учёных-ядерщиков и мирных жителей, которые погибли в результате ударов Израиля во время прошедшего 12-дневнего конфликта между странами. Как сообщает Press TV, в траурной церемонии принимает участие и иранский президент Масуд Пезешкиан.

Всего хоронят более 60 человек. Центральные улицы города собрали десятки граждан, которые приехали проститься с погибшими. Прощальное шествие стартовало из центра столицы и коснулось прилегающих районов. Участники процессии несли плакаты с фотографиями погибших военных и учёных Ирана.

Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив в реализации тайной ядерной программы, после чего Тегеран открыл ответный огонь. В результате эскалации под израильскими ударами погибли высокопоставленные иранские военачальники, включая начальника генштаба вооружённых сил Мохаммада Багери и командующего КСИР Хосейна Салами. Всего за три дня в Иране также были убиты не менее 14 учёных-ядерщиков — их гибель наступила в результате авиаударов, а также при подрыве автомобилей, в которые были заложены взрывные устройства.