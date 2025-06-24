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Регион
24 июня, 09:52

«У вас есть 12 часов»: Агенты «Моссада» отправляли угрозы генералам КСИР

WP: Агенты «Моссада» звонили генералам КСИР и предлагали спасаться бегством

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Агенты израильской разведки «Моссад» связывались с высокопоставленными генералами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) накануне атаки на иранские ядерные и военные объекты. Об этом сообщает The Washington Post.

«У вас есть 12 часов, чтобы сбежать с женой и ребёнком [из Ирана]. В противном случае вы уже в нашем списке. Мы ближе к вам, чем ваша шейная вена. Зарубите это себе на носу. И да защитит вас Бог», — сообщали израильские агенты.

Для проведения операции были задействованы сотрудники, владеющие персидским языком. Согласно данным газеты, 20 офицерам поступили звонки, в ходе которых одному из них предложили записать видео с отречением от нынешнего правительства.

Перемирие – всё: Израиль готовится нанести мощные удары по Ирану
Перемирие – всё: Израиль готовится нанести мощные удары по Ирану

Напомним, 13 июня конфликт между Израилем и Ираном резко обострился. Израиль начал воздушные удары по иранским ядерным и военным объектам, уничтожив часть инфраструктуры и ликвидировав ключевых командиров и учёных-ядерщиков. Иран ответил ракетными атаками по израильским городам. К конфликту присоединились США, 21 июня нанеся удары по трём иранским ядерным объектам и заявив о «полном уничтожении» их мощностей. Вчера американский лидер Дональд Трамп объявил о прекращении огня, призвав стороны его соблюдать. Перемирие начало действовать 24 июня, однако продлилось недолго. Израиль вскоре заявил об очередных атаках со стороны Ирана.

Мария Любицкая
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