«У вас есть 12 часов»: Агенты «Моссада» отправляли угрозы генералам КСИР

«У вас есть 12 часов, чтобы сбежать с женой и ребёнком [из Ирана]. В противном случае вы уже в нашем списке. Мы ближе к вам, чем ваша шейная вена. Зарубите это себе на носу. И да защитит вас Бог», — сообщали израильские агенты.