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28 июня, 23:38

Армия Израиля заявила о ликвидации разведчика «Хезболлы» на юге Ливана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации бойца шиитского движения «Хезболла» Аббаса аль-Хассана Вахби на юге Ливана. По информации военных, он занимал должность ответственного за разведку в спецподразделении «Радван».

«В субботу ЦАХАЛ нанёс удар и ликвидировал террориста Аббаса аль-Хассана Вахби в районе Махруна на юге Ливана»,указано в сообщении израильской армии в Telegram-канале.

Израиль ликвидировал командира «Хезболлы», отвечающего за установку ракет
Израиль ликвидировал командира «Хезболлы», отвечающего за установку ракет

Военные также утверждают, что он отвечал за поставку оружия и способствовал укреплению «Хезболлы».

Ранее ЦАХАЛ информировала о ликвидации в Газе одного из основателей радикального движения ХАМАС Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу. Последний занимал должность начальника штаба в военном крыле этой организации.

Лия Мурадьян
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