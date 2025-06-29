Армия Израиля заявила о ликвидации разведчика «Хезболлы» на юге Ливана
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации бойца шиитского движения «Хезболла» Аббаса аль-Хассана Вахби на юге Ливана. По информации военных, он занимал должность ответственного за разведку в спецподразделении «Радван».
«В субботу ЦАХАЛ нанёс удар и ликвидировал террориста Аббаса аль-Хассана Вахби в районе Махруна на юге Ливана», — указано в сообщении израильской армии в Telegram-канале.
Военные также утверждают, что он отвечал за поставку оружия и способствовал укреплению «Хезболлы».
Ранее ЦАХАЛ информировала о ликвидации в Газе одного из основателей радикального движения ХАМАС Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу. Последний занимал должность начальника штаба в военном крыле этой организации.