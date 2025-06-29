Армия Израиля заявила о ликвидации разведчика «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации бойца шиитского движения «Хезболла» Аббаса аль-Хассана Вахби на юге Ливана. По информации военных, он занимал должность ответственного за разведку в спецподразделении «Радван».

«В субботу ЦАХАЛ нанёс удар и ликвидировал террориста Аббаса аль-Хассана Вахби в районе Махруна на юге Ливана», — указано в сообщении израильской армии в Telegram-канале.

Военные также утверждают, что он отвечал за поставку оружия и способствовал укреплению «Хезболлы».