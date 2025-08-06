«Необходимое зло»: Зачем Нетаньяху готовит оккупацию Газы, которая может уничтожить Израиль
Политолог Булавицкий: Оккупация Газы обернётся затяжной партизанской войной
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Правительство Израиля 7 августа рассмотрит возможность полной оккупации сектора Газа. О потенциальных последствиях этого шага для региона и мира в интервью РИА «ФедералПресс» рассказал политолог Константин Булавицкий, член экспертного клуба «Дигория».
«В израильском обществе не первый год присутствует убеждённость, что существование ХАМАС и других вооружённых группировок в Газе представляют собой экзистенциальную угрозу для еврейского государства. Оккупация Израиля в этом смысле позиционируется как «необходимое зло» для установления полного военного и административного контроля над Газой», — подчеркнул эксперт.
Как пояснил Булавицкий, оккупация Газы может обернуться затяжной партизанской войной, поскольку густонаселённый регион делает любую армию уязвимой, даже при технологическом превосходстве. Кроме того, контроль над всей исторической Палестиной ещё больше ухудшит международный имидж Израиля. В результате страна окажется перед выбором: либо включить в свой состав неравноправное арабское население, что равносильно национальному кризису, либо потерять этническую однородность.
Эксперт добавил, что оккупация Газы спровоцирует рост напряжённости в регионе. По его данным, Иран и другие силы уже заявили о готовности вмешаться, что может привести к масштабному конфликту с последствиями для глобальных держав.
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС совершили масштабное нападение на Израиль. В результате атак погибло свыше 1200 человек, а около 240 граждан были взяты в плен. В ответ израильские вооружённые силы начали масштабную операцию в секторе Газа, взяв под контроль три четверти территории региона. Согласно информации палестинского министерства здравоохранения, число погибших в результате боевых действий превысило 60 тысяч человек. Кроме того, с начала марта более 70 несовершеннолетних умерли от голода.