«Необходимое зло»: Зачем Нетаньяху готовит оккупацию Газы, которая может уничтожить Израиль

Правительство Израиля 7 августа рассмотрит возможность полной оккупации сектора Газа. О потенциальных последствиях этого шага для региона и мира в интервью РИА «ФедералПресс» рассказал политолог Константин Булавицкий, член экспертного клуба «Дигория».

«В израильском обществе не первый год присутствует убеждённость, что существование ХАМАС и других вооружённых группировок в Газе представляют собой экзистенциальную угрозу для еврейского государства. Оккупация Израиля в этом смысле позиционируется как «необходимое зло» для установления полного военного и административного контроля над Газой», — подчеркнул эксперт.

Как пояснил Булавицкий, оккупация Газы может обернуться затяжной партизанской войной, поскольку густонаселённый регион делает любую армию уязвимой, даже при технологическом превосходстве. Кроме того, контроль над всей исторической Палестиной ещё больше ухудшит международный имидж Израиля. В результате страна окажется перед выбором: либо включить в свой состав неравноправное арабское население, что равносильно национальному кризису, либо потерять этническую однородность.

Эксперт добавил, что оккупация Газы спровоцирует рост напряжённости в регионе. По его данным, Иран и другие силы уже заявили о готовности вмешаться, что может привести к масштабному конфликту с последствиями для глобальных держав.