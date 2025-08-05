Адам Кадыров назначен куратором оказания помощи для Газы от Чечни
Адам Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
В Чечне назначен ответственный за гуманитарную помощь жителям Газы. Эту роль получил секретарь Совбеза республики Адам Кадыров по итогам встречи по координации поддержки. Об этом сообщает департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни.
«Основной темой обсуждения стало налаживание механизма оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. Собранные пожертвования будут доставляться непосредственно жителям сектора Газа — в виде продуктов, медикаментов и другой жизненно необходимой помощи», — говорится в сообщении.
Кроме того, в республике возобновляют сбор средств и материалов для помощи палестинскому населению, который ранее был приостановлен.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что ситуация с голоданием в Газе достигла критической точки, в результате чего смертность резко возросла. В июле от недоедания умерли 63 человека из 74 — 25 детей и 38 взрослых. Большинство погибших скончались по прибытии в медицинские учреждения или вскоре после госпитализации.