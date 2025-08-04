Израиль может полностью оккупировать сектор Газа
Ynet: Власти Израиля допускают полную оккупацию сектора Газа
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В Израиле обсуждают возможное расширение военной операции в секторе Газа, включая вариант полной оккупации территории. Об этом сообщают местные СМИ, в частности 12-й канал и Ynet, ссылаясь на осведомлённые источники.
Высокопоставленный чиновник из окружения премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что решение о полном захвате Газы уже принято. По его словам, военные действия будут вестись даже в тех районах, где удерживаются заложники. Также он добавил, что если начальник штаба ЦАХАЛ Эяль Замир не согласен с этим курсом, то может подать в отставку.
Напомним, 1 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетил Израиль и Газу. Он подчеркнул, что главной задачей сейчас должно стать не временное перемирие, а полное прекращение боевых действий и достижение долгосрочного урегулирования. Уиткофф отметил, что необходимо добиваться освобождения всех заложников, поскольку это откроет путь к восстановлению Газы. По его словам, многие жители анклава также поддерживают возвращение пленных, так как это позволит начать восстановительные работы. Вместе с тем спецпосланник признал, что переговоры с ХАМАС не принесли прогресса. Он назвал их обескураживающими и заявил, что сейчас стоит выбор между радикальными мерами или полным бездействием.
В июле США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где велись переговоры о перемирии и освобождении заложников. Уиткофф тогда обвинил ХАМАС в отсутствии конструктивной позиции.
Конфликт обострился 7 октября 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль, в результате которого погибло более 1,2 тысячи человек, а ещё 240 были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе и к настоящему моменту установил контроль над 75% территории. По данным местного Минздрава, жертвами боевых действий стали свыше 60 тысяч человек. А с марта почти 70 детей погибли в Газе от голода.