ХАМАС назвал условие для возобновления переговоров по заложникам

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что одним из условий для возобновления переговоров по возвращению заложников являются поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом передаёт Jerusalem Post, ссылаясь на неназванный источник.

Как утверждается в публикации, ХАМАС требует ежедневного въезда на территорию анклава сотен грузовиков с гумпомощью. По данным СМИ, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф рассказал родственникам израильских заложников, что Израиль и Соединённые Штаты ведут работу над рамочным соглашением об урегулировании конфликта и освобождении пленных. По словам источника СМИ, на разработку данного соглашения может уйти несколько месяцев.

«Это будут очень сложные переговоры», — резюмировал он.