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Регион
30 июля, 16:06

Арабские страны впервые потребовали от ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anas-Mohammed

17 стран, в том числе члены Лиги арабских государства и ЕС, призвали палестинское движение ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа и освободить заложников. Информацию об этом передаёт AFP.

«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в секторе Газа и передать оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в тексте документа.

Сейчас ожидается дополнительное собрание глав стран по данному вопросу

Министр иностранных дел Франции отметил, что арабские страны и страны Ближнего Востока впервые осудили ХАМАС и призвал к его разоружению.

87 детей и 46 взрослых умерли от голодной смерти в Газе за неделю блокады
87 детей и 46 взрослых умерли от голодной смерти в Газе за неделю блокады

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что израильская блокада Газы за неделю привела к гибели от голода 133 палестинцев, среди которых 87 детей. Всемирная организация здравоохранения также выступила с заявлением из-за высокой смертности в Газе. Позже стало известно, что в Германии за несколько дней поступило более чем тысячи заявлений против канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за ситуации в секторе Газа.

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Юлия Сафиулина
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