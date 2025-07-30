Арабские страны впервые потребовали от ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа

17 стран, в том числе члены Лиги арабских государства и ЕС, призвали палестинское движение ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа и освободить заложников. Информацию об этом передаёт AFP.

«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в секторе Газа и передать оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в тексте документа.

Сейчас ожидается дополнительное собрание глав стран по данному вопросу