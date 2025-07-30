Арабские страны впервые потребовали от ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа
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17 стран, в том числе члены Лиги арабских государства и ЕС, призвали палестинское движение ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа и освободить заложников. Информацию об этом передаёт AFP.
«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в секторе Газа и передать оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в тексте документа.
Сейчас ожидается дополнительное собрание глав стран по данному вопросу
Министр иностранных дел Франции отметил, что арабские страны и страны Ближнего Востока впервые осудили ХАМАС и призвал к его разоружению.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что израильская блокада Газы за неделю привела к гибели от голода 133 палестинцев, среди которых 87 детей. Всемирная организация здравоохранения также выступила с заявлением из-за высокой смертности в Газе. Позже стало известно, что в Германии за несколько дней поступило более чем тысячи заявлений против канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за ситуации в секторе Газа.