В Германии подали более тысячи исков с обвинениями против Мерца

В Германии за несколько дней поступило более чем тысячи заявлений против канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Как уточняет журнал Focus со ссылкой на федеральную прокуратуру, почти все они связаны с позицией правительства по ситуации в секторе Газа.

Ведомство отмечает, что содержание большинства обращений практически совпадает: заявители выражают претензии к роли ФРГ в ближневосточном конфликте и гуманитарной обстановке в анклаве.