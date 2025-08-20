«Колесницы Гидеона – 2»: В Израиле объявят мобилизацию для захвата города Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально одобрил амбициозный план по вторжению в город Газа. Операция, получившая символичное название «Колесницы Гидеона – 2», обещает кардинально трансформировать облик этого стратегического региона.

«После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде», — похвастался глава израильского ведомства в беседе с гостелерадиокомпанией Kan.

По данным журналистов, в ближайшее время в Израиле объявят дополнительную мобилизацию, чтобы пополнить ряды ЦАХАЛ резервистами.