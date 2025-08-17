ЦАХАЛ объявил о новой фазе операции «Колесница Гидеона» в Газе

Израильская армия заявила о завершении операции «Колесница Гидеона» в секторе Газа, утверждая, что достигла поставленных целей в борьбе с ХАМАС. Глава Генштаба Эяль Замир подчеркнул, что ЦАХАЛ «выполнил свои задачи».

«Скоро мы перейдём к следующей фазе операции «Колесница Гидеона», в рамках которой мы продолжим наносить удары против ХАМАС в городе Газа до их окончательного поражения. Операция «Колесница Гидеона» достигла своих целей», — говорится в заявлении Замира.

Также представители ВС Израиля отметили, что ХАМАС больше не владеет теми же возможностями, что раньше.

18 мая Армия обороны Израиля начала наземную операцию в рамках кампании, направленной на полное уничтожение ХАМАС. В то же время, международные организации и ряд стран Евросоюза выражают серьёзную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе, предупреждая о риске голода из-за недостаточного объема гуманитарной помощи, поставляемой Израилем.