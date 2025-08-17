Встреча Путина и Трампа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 августа, 13:14

ЦАХАЛ объявил о новой фазе операции «Колесница Гидеона» в Газе

Глава Генштаба Замир: Израиль переходит к новой фазе боевых действий в Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Израильская армия заявила о завершении операции «Колесница Гидеона» в секторе Газа, утверждая, что достигла поставленных целей в борьбе с ХАМАС. Глава Генштаба Эяль Замир подчеркнул, что ЦАХАЛ «выполнил свои задачи».

«Скоро мы перейдём к следующей фазе операции «Колесница Гидеона», в рамках которой мы продолжим наносить удары против ХАМАС в городе Газа до их окончательного поражения. Операция «Колесница Гидеона» достигла своих целей», — говорится в заявлении Замира.

Также представители ВС Израиля отметили, что ХАМАС больше не владеет теми же возможностями, что раньше.

18 мая Армия обороны Израиля начала наземную операцию в рамках кампании, направленной на полное уничтожение ХАМАС. В то же время, международные организации и ряд стран Евросоюза выражают серьёзную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе, предупреждая о риске голода из-за недостаточного объема гуманитарной помощи, поставляемой Израилем.
Израиль обсуждает переселение жителей сектора Газа с пятью странами
Ранее сообщалось, что за последние полгода правительство Великобритании втайне выработало план по урегулированию ближневосточного конфликта между Палестиной и Израилем. Джонатан Пауэлл, советник по вопросам безопасности, уже презентовал документ ключевым партнёрам Соединённого Королевства.

Ольга Сливченко
