21 августа, 19:20

Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над Газой

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Правительство Израиля санкционировало военную операцию, целью которой является установление полного контроля над сектором Газа и ликвидация группировки ХАМАС. Официальное подтверждение этой информации предоставил советник премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«Нетаньяху утвердил планы ЦАХАЛ по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому террористической организации ХАМАС», — заявил он.

По словам представителя офиса премьер-министра, утверждённый план действий армии направлен на достижение поставленных стратегических целей.

«Колесницы Гидеона – 2»: В Израиле объявят мобилизацию для захвата города Газа
«Колесницы Гидеона – 2»: В Израиле объявят мобилизацию для захвата города Газа

Напомним, накануне, 20 августа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление на сектор Газа, войска которого уже выдвинулись к границам города. Для поддержки операции на этой неделе будет мобилизовано около 60 тысяч резервистов, а ещё 20 тысяч присоединятся позднее. Представитель командования отметил, что военные принимают меры для обеспечения безопасного вывода мирных жителей из опасных районов.

Александра Мышляева
