Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над Газой

Напомним, накануне, 20 августа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление на сектор Газа, войска которого уже выдвинулись к границам города. Для поддержки операции на этой неделе будет мобилизовано около 60 тысяч резервистов, а ещё 20 тысяч присоединятся позднее. Представитель командования отметил, что военные принимают меры для обеспечения безопасного вывода мирных жителей из опасных районов.