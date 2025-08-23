Первая леди Турции направила письмо Мелании Трамп о детях Газы

Первая леди Турции Эмине Эрдоган направила письмо супруге президента США Мелании Трамп. В нём она призвала обратить внимание на детей сектора Газа, которые погибают в конфликте с Израилем, сообщает пресс-служба турецкого лидера.

Супруга Эрдогана акцентировала внимание на том, что потребность в мире не ограничивается украинскими детьми. Она привела статистику ООН, согласно которой в палестинском анклаве каждые 45 минут умирает ребёнок, и призвала обратиться к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху с требованием остановить гуманитарный кризис.