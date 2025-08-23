Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
23 августа, 15:11

Первая леди Турции направила письмо Мелании Трамп о детях Газы

Жена Эрдогана призвала Меланию Трамп обратить внимание на детей сектора Газа

Обложка © ТАСС / Zuma

Первая леди Турции Эмине Эрдоган направила письмо супруге президента США Мелании Трамп. В нём она призвала обратить внимание на детей сектора Газа, которые погибают в конфликте с Израилем, сообщает пресс-служба турецкого лидера.

Супруга Эрдогана акцентировала внимание на том, что потребность в мире не ограничивается украинскими детьми. Она привела статистику ООН, согласно которой в палестинском анклаве каждые 45 минут умирает ребёнок, и призвала обратиться к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху с требованием остановить гуманитарный кризис.

«Я уверена, что Ваш призыв от имени Газы станет для палестинского народа исполнением исторической ответственности», — заключила Эмине Эрдоган.

Ранее Мелания Трамп написала письмо президенту России Владимиру Путину. призвала Путина защитить детей. В нём она отметила, что мир и будущее детей — это ответственность лидеров. Военкор Александр Коц, в свою очередь, заявил, что Мелании нужно было призвать к защите детей ещё 11 лет назад, поскольку они начали страдать ещё в 2014 году. Глава комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов, со своей стороны, призвал первую леди США обратить внимание на положение украинских детей и защитить их от действий киевского режима.

Наталья Демьянова
