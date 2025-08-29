Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
29 августа, 14:15

Турция разорвала торговые связи и закрыла небо для самолётов из Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Resul Muslu

Турция больше не пускает свои корабли в порты Израиля и закрыла свое небо для самолётов из Израиля. Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая перед депутатами. Парламент собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить события в секторе Газа.

«Мы полностью прекратили торговлю с Израилем, не разрешаем турецким судам заходить в израильские порты. Мы не разрешаем израильским самолётам входить в наше воздушное пространство. Нет другой страны, которая бы полностью прекратила торговые связи с Израилем», — сказал Фидан.

Министр отметил, что Израиль препятствует распределению гуманитарной помощи в секторе Газа и использует голод в качестве оружия. Он также подчеркнул, что израильская сторона продолжает проводить политику государственного терроризма, а геноцид в палестинском анклаве лишь усугубляется.

Ранее британское правительство запретило официальным делегациям Израиля участвовать в выставке вооружений DSEI в Лондоне на фоне продолжающейся кампании в Газе. Их присутствие, как ожидается, вызовет массовые протесты.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Турция
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
