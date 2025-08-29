Турция разорвала торговые связи и закрыла небо для самолётов из Израиля

Турция больше не пускает свои корабли в порты Израиля и закрыла свое небо для самолётов из Израиля. Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая перед депутатами. Парламент собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить события в секторе Газа.

«Мы полностью прекратили торговлю с Израилем, не разрешаем турецким судам заходить в израильские порты. Мы не разрешаем израильским самолётам входить в наше воздушное пространство. Нет другой страны, которая бы полностью прекратила торговые связи с Израилем», — сказал Фидан.

Министр отметил, что Израиль препятствует распределению гуманитарной помощи в секторе Газа и использует голод в качестве оружия. Он также подчеркнул, что израильская сторона продолжает проводить политику государственного терроризма, а геноцид в палестинском анклаве лишь усугубляется.