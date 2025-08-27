Бельгия в сентябре передаст Украине истребители F-16 и 20 миллионов евро
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof
В сентябре Бельгия отправит Украине истребители F-16. Об этом сообщил министр иностранных дел европейской страны Максим Прево после встречи Киева со странами Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) в Одессе.
«Мы предоставим вам несколько F-16 уже в следующем месяце», — отметил Прево.
Кроме того, Бельгия выделит Украине €20 миллионов. Эти средства направят на восстановление инфраструктуры. Прево не уточнил, сколько самолётов передадут Киеву.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно ежемесячное финансирование в размере не менее миллиарда долларов. По его словам, эти деньги необходимы для закупки американских вооружений.