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Опубликовано 26 августа 2025, 21:05

Бельгия в сентябре передаст Украине истребители F-16 и 20 миллионов евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

В сентябре Бельгия отправит Украине истребители F-16. Об этом сообщил министр иностранных дел европейской страны Максим Прево после встречи Киева со странами Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) в Одессе.

«Мы предоставим вам несколько F-16 уже в следующем месяце», — отметил Прево.

Кроме того, Бельгия выделит Украине €20 миллионов. Эти средства направят на восстановление инфраструктуры. Прево не уточнил, сколько самолётов передадут Киеву.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно ежемесячное финансирование в размере не менее миллиарда долларов. По его словам, эти деньги необходимы для закупки американских вооружений.

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Лия Мурадьян
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