Зеленский рассказал, сколько ещё денег нужно Украине. Сумма поражает

В ходе беседы с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стере Владимир Зеленский обозначил критическую потребность Украины в ежемесячной финансовой поддержке от партнёров в размере не менее миллиарда долларов.

Эти средства, по словам украинского лидера, необходимы для приобретения американских вооружений. В ответ на это, как передает Reuters, Стере заверил в дальнейшей поддержке Киева, упомянув, что Норвегия планирует выделить 8,45 миллиарда долларов на эти цели в течение 2025-2026 годов. Кроме того, премьер-министр Норвегии подтвердил готовность страны способствовать передаче Украине двух зенитно-ракетных комплексов Patriot.