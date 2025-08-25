Зеленский рассказал, сколько ещё денег нужно Украине. Сумма поражает
В ходе беседы с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стере Владимир Зеленский обозначил критическую потребность Украины в ежемесячной финансовой поддержке от партнёров в размере не менее миллиарда долларов.
Эти средства, по словам украинского лидера, необходимы для приобретения американских вооружений. В ответ на это, как передает Reuters, Стере заверил в дальнейшей поддержке Киева, упомянув, что Норвегия планирует выделить 8,45 миллиарда долларов на эти цели в течение 2025-2026 годов. Кроме того, премьер-министр Норвегии подтвердил готовность страны способствовать передаче Украине двух зенитно-ракетных комплексов Patriot.
А ранее в НАТО назвали стоимость поставленного за год Украине оружия. По данным Североатлантического альянса, за истекший год союзники по блоку направили Киеву военную помощь общей стоимостью приблизительно 50 миллиардов долларов. Там также заявили о планах по дальнейшему увеличению объемов этой поддержки. При этом организация категорически отвергла любые обсуждения возможной отправки собственных воинских контингентов на украинскую территорию.