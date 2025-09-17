Новый пакет антироссийских санкций ЕС может затронуть Китай

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против ряда китайских компаний в рамках нового, 19-го по счёту, пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три дипломатических источника.

Цель данного шага — привлечь внимание президента США Дональда Трампа и убедить его усилить давление на Россию. Обсуждение очередного раунда будет включать рассмотрение вопроса о включении большего числа юридических лиц из КНР в санкционный список. Заседание, посвящённое этому вопросу, запланировано на 19 сентября.

При этом отмечается, что в ранее аналогичные санкции против китайских компаний не оказали существенного влияния на позицию американского лидера. Принимаемые ЕС меры не соответствуют требованиям Трампа о введении пошлин на китайскую продукцию.