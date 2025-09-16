В ЕС отложили ввод 19-го пакета санкций против России
Еврокомиссия отложила публикацию очередного, 19-го пакета антироссийских санкций на неопределённый срок. Изначально его ожидали 17 сентября. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника одной из стран блока.
«Обнародование 19-го пакета рестрикций больше не ожидается в среду», — говорится в материале.
В самой Еврокомиссии не уточнили новые возможные сроки представления санкций. Задержка связана с тем, что внимание ЕС сместилось с введения новых ограничений против России на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те снизили зависимость от российской нефти.
Ранее президент США Дональд Трамп критиковал европейские санкции против России, считая их недостаточно жёсткими. По его словам, продолжающийся импорт российской нефти и других энергоресурсов ослабляет эффект ограничений, и он готов ввести дополнительные меры, если страны ЕС ужесточат собственные ограничения в соответствии с американской политикой.