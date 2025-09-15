Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 23:16

Трамп заявил о недостаточной жёсткости санкций Европы против России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции европейских стран против России не обладают необходимой жёсткостью. Он указал на продолжающийся импорт российской нефти и других энергоресурсов.

«Я не хочу, чтобы они покупали нефть. Санкции, которые они вводят, недостаточно жёсткие. Я готов ввести санкции, но им придётся ужесточить свои ограничения в соответствии с тем, что делаю я», — отметил Трамп, комментируя ситуацию.

Трамп поставил Европе невыполнимый ультиматум по России
Трамп поставил Европе невыполнимый ультиматум по России

Ранее Трамп выразил сомнения в своей способности склонить российского лидера Владимира Путина к прекращению боевых действий на Украине. Он и его команда испытывают разочарование из-за неудач в попытках остановить конфликты на украинской территории и войны в Газе.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar