Трамп заявил о недостаточной жёсткости санкций Европы против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции европейских стран против России не обладают необходимой жёсткостью. Он указал на продолжающийся импорт российской нефти и других энергоресурсов.

«Я не хочу, чтобы они покупали нефть. Санкции, которые они вводят, недостаточно жёсткие. Я готов ввести санкции, но им придётся ужесточить свои ограничения в соответствии с тем, что делаю я», — отметил Трамп, комментируя ситуацию.