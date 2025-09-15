Трамп заявил о недостаточной жёсткости санкций Европы против России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции европейских стран против России не обладают необходимой жёсткостью. Он указал на продолжающийся импорт российской нефти и других энергоресурсов.
«Я не хочу, чтобы они покупали нефть. Санкции, которые они вводят, недостаточно жёсткие. Я готов ввести санкции, но им придётся ужесточить свои ограничения в соответствии с тем, что делаю я», — отметил Трамп, комментируя ситуацию.
Ранее Трамп выразил сомнения в своей способности склонить российского лидера Владимира Путина к прекращению боевых действий на Украине. Он и его команда испытывают разочарование из-за неудач в попытках остановить конфликты на украинской территории и войны в Газе.