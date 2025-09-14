Трамп поставил Европе невыполнимый ультиматум по России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп выдвинул Европе нереалистичные требования в ответ на просьбу согласиться на усиление санкционного давления на Россию. Об этом заявляет издание New York Times.
«Ранее в этом месяце Трамп в телефонном разговоре заявил европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти. Это условие почти наверняка не будет выполнено, о чем известно г-ну Трампу и его советникам», — пишет издание.
При этом большинство европейских стран значительно сократили импорт российской нефти, но некоторые из них по-прежнему зависят от поставок российского природного газа.
Ранее глава Белого дома заявил о готовности ввести серьёзные санкции против России, если все страны НАТО откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины в размере 50-100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет важную роль в прекращении украинского конфликта.