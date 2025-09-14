Единый день голосования
14 сентября, 09:19

Трамп поставил Европе невыполнимый ультиматум по России

NYT: Трамп поставил Европе невыполнимое условие по санкциям против России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп выдвинул Европе нереалистичные требования в ответ на просьбу согласиться на усиление санкционного давления на Россию. Об этом заявляет издание New York Times.

«Ранее в этом месяце Трамп в телефонном разговоре заявил европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти. Это условие почти наверняка не будет выполнено, о чем известно г-ну Трампу и его советникам», — пишет издание.

При этом большинство европейских стран значительно сократили импорт российской нефти, но некоторые из них по-прежнему зависят от поставок российского природного газа.

СМИ указали на хитрый ход Трампа, призывающего отказаться от российской нефти
СМИ указали на хитрый ход Трампа, призывающего отказаться от российской нефти

Ранее глава Белого дома заявил о готовности ввести серьёзные санкции против России, если все страны НАТО откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины в размере 50-100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет важную роль в прекращении украинского конфликта.

Наталья Афонина
