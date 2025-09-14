Трамп поставил Европе невыполнимый ультиматум по России

Президент США Дональд Трамп выдвинул Европе нереалистичные требования в ответ на просьбу согласиться на усиление санкционного давления на Россию. Об этом заявляет издание New York Times.

«Ранее в этом месяце Трамп в телефонном разговоре заявил европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти. Это условие почти наверняка не будет выполнено, о чем известно г-ну Трампу и его советникам», — пишет издание.