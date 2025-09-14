«Отчаянные времена требуют отчаянных мер»: В США снова заявили о готовности ввести санкции против РФ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности Конгресса ввести новые санкционные меры против России, однако окончательное решение остаётся за президентом Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

«Я убеждён, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и время для соответствующих санкций против России уже давно наступило. В конгрессе есть большой аппетит к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами в сенате, чтобы добиться этого», — заявил он.