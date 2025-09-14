Единый день голосования
14 сентября, 15:11

Сенатор-русофоб Грэм* придумал способ ввести жёсткие санкции против России

Сенатор США Грэм* предложил включить санкции против России в закон о бюджете

Линдси Грэм*. Обложка © ТАСС / EPA / NOUSHAD THEKKAYIL

Сенатор США Линдси Грэм* и конгрессмен Брайан Фицпатрик хотят включить новые антироссийские санкции к резолюции о финансировании федерального правительства, который будет рассматриваться на следующей неделе. О стратегии республиканцев сообщает Politico.

«Время имеет решающее значение. Мы призываем наших коллег рассмотреть возможность присоединить этот законопроект к резолюции о продолжении финансирования [федерального правительства]», — пишут Грэм* и Фицпатрик в письме к коллегам.

Данный тактический ход позволяет решить несколько задач одновременно: избежать прямого противостояния с президентом США Дональдом Трампом, критически относящимся к новым санкциям, и оказать давление на демократов, вынуждая их поддержать предложение.

Главный русофоб сената США предложил объявить Россию спонсором терроризма
Ранее Грэм* заявлял о необходимости использования Соединёнными Штатами экономических рычагов воздействия на Россию с целью вынудить её прекратить военные действия на Украине. В качестве одной из мер он предлагал ввести санкции против тех государств, которые продолжают закупать российские энергоносители, тем самым усиливая давление на Москву.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

