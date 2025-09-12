Единый день голосования
12 сентября, 12:54

Главный русофоб сената США предложил объявить Россию спонсором терроризма

Axios: Группа сенаторов США призвала объявить Россию спонсором терроризма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad G

Группа американских сенаторов от обеих партий внесла законопроект о признании России и Белоруссии «государствами-спонсорами терроризма». Об этом сообщает портал Axios.

Инициатива, представленная сенаторами Линдси Грэмом*, Ричардом Блюменталем, Эми Клобушар и Кэти Бритт, обосновывет необходимость такого признания заявлениями Киева о якобы «похищенных российской стороной детях». Законопроект предусматривает усиление санкционного давления, включая потенциальное введение 500-процентной пошлины на товары из стран, закупающих российскую нефть.

В настоящее время только Куба, Иран, КНДР и Сирия включены в соответствующий список США. Для принятия законопроекта потребуется его одобрение обеими палатами Конгресса и подписание президентом.

Документ также содержит положения о дополнительных экономических ограничениях в случае отказа России от переговоров с Украиной. Данная инициатива продолжает серию шагов американского законодательного органа по ужесточению политики в отношении Москвы и Минска.

О том, что сенатор Грэм*, известный своей критикой России, задумал продвигать законопроект, который признает РФ «государством — спонсором терроризма», стало известно ещё в августе. Чтобы обосновать эту инициативу, он назвал астономическое якобы «похищенных украинских детей» — более 19 000.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

