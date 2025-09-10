Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин объявила о намерении внести поправку, запрещающую использование налогов граждан США для финансирования Украины. Об этом она сообщила в своей публикации в социальной сети X.

«Сегодня я внесу поправку, чтобы остановить отправку наших налоговых долларов на Украину для убийства людей. Наши американские налоговые деньги должны оставаться дома и использоваться для того, чтобы останавливать монстров, убивающих невинных людей», — написала она.

Напомним, Марджори Тейлор Грин уже внесла поправку, которая полностью исключит военную помощь Киеву из оборонного бюджета Штатов на 2026 год. Она подчеркнула, что документ предусматривал 600 миллионов долларов для Украины и призвала не тратить ни цента на чужие войны. Конгрессвумен напомнила, что США уже передали Незалежной свыше 175 миллиардов долларов, в то время как американский госдолг превысил астрономическое значение в 37 триллионов долларов.