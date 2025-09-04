Республиканка заявила о готовности назвать имена сообщников Эпштейна
Марджори Тейлор Грин. Обложка © Flickr / Gage Skidmore
Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что обнародует личности соучастников финансиста Джеффри Эпштейна, если получит списки от женщин, обвиняющих его в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает портал Axios.
По словам Грин, она намерена воспользоваться конституционным иммунитетом, который защищает членов Конгресса от судебного преследования за высказывания, сделанные в ходе выступлений в Палате представителей или Сенате США. Издание уточняет, что речь идёт о лицах, вовлечённых в эксплуатацию несовершеннолетних, связанной с деятельностью Эпштейна.
Ранее комитет по надзору палаты представителей США обнародовал более 30 тысяч страниц документов, связанных с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Документы поступили в августе, но часть материалов удалили для защиты личностей жертв.