Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 01:53

Республиканка заявила о готовности назвать имена сообщников Эпштейна

Axios: Конгрессвумен Грин пригрозила назвать сообщников финансиста Эпштейна

Марджори Тейлор Грин. Обложка © Flickr / Gage Skidmore

Марджори Тейлор Грин. Обложка © Flickr / Gage Skidmore

Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что обнародует личности соучастников финансиста Джеффри Эпштейна, если получит списки от женщин, обвиняющих его в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает портал Axios.

По словам Грин, она намерена воспользоваться конституционным иммунитетом, который защищает членов Конгресса от судебного преследования за высказывания, сделанные в ходе выступлений в Палате представителей или Сенате США. Издание уточняет, что речь идёт о лицах, вовлечённых в эксплуатацию несовершеннолетних, связанной с деятельностью Эпштейна.

Обнародовано видео по делу Эпштейна с недостающей минутой в день его смерти
Обнародовано видео по делу Эпштейна с недостающей минутой в день его смерти

Ранее комитет по надзору палаты представителей США обнародовал более 30 тысяч страниц документов, связанных с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Документы поступили в августе, но часть материалов удалили для защиты личностей жертв.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar