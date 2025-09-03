Конгресс США опубликовал более 30 тысяч страниц дела Эпштейна

Комитет по надзору палаты представителей США обнародовал более 30 тысяч страниц документов, связанных с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп согласился с решением Минюста предоставить материалы по делу Эпштейна конгрессу. Напомним, в 2019 году Эпштейну предъявили обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Следствие установило, что с 2002 по 2005 годы он вступал в отношения с девочками младше 14 лет. Предприниматель Илон Маск утверждал, что демократы и их спонсоры тоже находились в списке клиентов Эпштейна.