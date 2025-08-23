Трамп одобрил передачу Минюстом США документов по делу Эпштейна в Конгресс

Президент США Дональд Трамп заявил о согласии с решением Минюста предоставить комитету Палаты представителей материалы, связанные с делом Джеффри Эпштейна. Об этом республиканец сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

По словам хозяина Белого дома, важно сохранить прозрачность процесса, одновременно защищая невинных людей. Трамп отметил, что лично не знаком с деталями документов, но поручил министру юстиции Пэм Бонди и коллегам обеспечить полное предоставление информации законодателям.

«В этих материалах может быть упомянуто много людей, которые этого не заслуживают. Он всех знал в Палм-Бич», — отметил республиканец, говоря о финансисте. Трамп также предположил, что дело Эпштейна может быть сфабриковано демократами.