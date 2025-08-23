Трамп одобрил передачу Минюстом США документов по делу Эпштейна в Конгресс
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп заявил о согласии с решением Минюста предоставить комитету Палаты представителей материалы, связанные с делом Джеффри Эпштейна. Об этом республиканец сообщил на пресс-конференции в Белом доме.
По словам хозяина Белого дома, важно сохранить прозрачность процесса, одновременно защищая невинных людей. Трамп отметил, что лично не знаком с деталями документов, но поручил министру юстиции Пэм Бонди и коллегам обеспечить полное предоставление информации законодателям.
«В этих материалах может быть упомянуто много людей, которые этого не заслуживают. Он всех знал в Палм-Бич», — отметил республиканец, говоря о финансисте. Трамп также предположил, что дело Эпштейна может быть сфабриковано демократами.
Напомним, что в 2019 году Джеффри Эпштейну предъявили обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Следствие пришло к выводу, что с 2002 по 2005 годы он вступал в отношения с девочками младше 14 лет. А ранее предприниматель Илон Маск заявил, что демократы и их спонсоры тоже находятся в списке клиентов Эпштейна, когда как в ФБР отредактировали дело и скрыли имя Трампа.