Маск заявил о крупных демократах и их донорах в списке Эпштейна

Миллиардер Илон Маск заявил, что в списке клиентов обвинённого в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна находятся высокопоставленные члены Демократической партии США и их спонсоры. Он прокомментировал эту тему в соцсети X.

Джеффри Эпштейна обвинили в 2019 году в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Следствие установило, что с 2002 по 2005 годы он вступал в отношения с девочками младше 14 лет. Одно из изданий опубликовало информацию о том, что в 1996 году Дональд Трамп подарил Эпштейну рисунок обнажённой женщины. После этого Трамп обвинил владельца указанного издания в клевете и подал в суд с иском на 10 миллиардов долларов.