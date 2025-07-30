Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 03:10

ФБР восстановило недостающий фрагмент видеозаписи с Эпштейном в тюрьме

Daily Mail: ФБР обнаружило недостающую минуту видео с Эпштейном

Джеффри Эпштейн. Фото © Wikipedia

Джеффри Эпштейн. Фото © Wikipedia

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило пропавшую минуту из видеозаписи, сделанной в тюремной камере американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в самом бюро.

Содержание найденных кадров остаётся неизвестным, как и причины их отсутствия в ранее опубликованном видео. ФБР продолжает расследование обстоятельств смерти Эпштейна.

Финансисту в 2019 году были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. По данным следствия, он вступал в интимные отношения с несовершеннолетними в период с 2002 по 2005 год, выплачивал им деньги и привлекал новых жертв. В июле 2019 года Эпштейн был найден мёртвым в своей камере, официальной причиной смерти названо самоубийство.

Политолог объяснил связь нового дедлайна Трампа для России и скандального дела Эпштейна
Политолог объяснил связь нового дедлайна Трампа для России и скандального дела Эпштейна

Ранее в одном из изданий появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп в 1996 году подарил Эпштейну рисунок с изображением обнажённой женщины. После этого американский лидер обвинил владельца издания в клевете и подал иск в суд, требуя выплаты компенсации в размере 10 миллиардов долларов.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar