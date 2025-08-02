ФБР удалило имя Трампа и десятков известных лиц из досье финансиста-педофила Эпштейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) отредактировало и скрыло имя президента США Дональда Трампа в материалах дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Сотрудники ФБР, изучая досье Эпштейна, обнаружили в документах многочисленные упоминания Трампа. В них также фигурировали имена десятков других известных общественных деятелей. Однако упоминание имени Трампа или других лиц в досье не является доказательством преступления или даже намёком на правонарушение», — пояснили источники.