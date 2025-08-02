ФБР удалило имя Трампа и десятков известных лиц из досье финансиста-педофила Эпштейна
Bloomberg: ФБР убрало имя Трампа и десятков других лиц из досье по делу Эпштейна
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Федеральное бюро расследований (ФБР) отредактировало и скрыло имя президента США Дональда Трампа в материалах дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Сотрудники ФБР, изучая досье Эпштейна, обнаружили в документах многочисленные упоминания Трампа. В них также фигурировали имена десятков других известных общественных деятелей. Однако упоминание имени Трампа или других лиц в досье не является доказательством преступления или даже намёком на правонарушение», — пояснили источники.
Редактирование документов было произведено перед тем, как Министерство юстиции и ФБР заявили, что дальнейшее раскрытие информации по данному делу «будет неуместным или неоправданным». По мнению правительства, на момент расследования дела Эпштейна Трамп являлся частным лицом и, следовательно, «имеет право на защиту конфиденциальности».
Напомним, что Эпштейна в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Следствие пришло к выводу, что с 2002 по 2005 годы он вступал в отношения с девочками младше 14 лет. По информации, опубликованной ранее в одном из изданий, в 1996 году Трамп преподнёс Эпштейну рисунок обнажённой женщины. После этого президент США обвинил владельца упомянутого издания в клевете, подав в суд иск с требованием выплаты компенсации в размере 10 миллиардов долларов.