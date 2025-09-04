Обнародовано видео по делу Эпштейна с недостающей минутой в день его смерти

Газета New York Post сообщила об обнаружении «пропавшей минуты» на новых видеозаписях с камер видеонаблюдения, расположенных у тюремной камеры Джеффри Эпштейна в ночь его смерти. В первоначальном пакете документов была запись продолжительностью 11 часов, но в ней отсутствовала одна минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года.

Издание пишет, что на недавно опубликованных кадрах видно, как в полночь данные с камеры переключились, что привело к объединению двух фрагментов записи.

«Похоже, что в течение ранее пропущенной минуты <...> ничего не происходило», — отмечает New York Post.

Напомним, что в 2019 году Эпштейну предъявили обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Следствие установило, что он вступал в связь с девочками младше 14 лет в период с 2002 по 2005 годы. Предприниматель Илон Маск утверждал, что демократы и их спонсоры также были в списке клиентов Эпштейна.