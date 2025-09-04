Обнародовано видео по делу Эпштейна с недостающей минутой в день его смерти
New York Post: Обнаружено видео с недостающей минутой записи по делу Эпштейна
Джеффри Эпштейн. Обложка © Wikipedia
Газета New York Post сообщила об обнаружении «пропавшей минуты» на новых видеозаписях с камер видеонаблюдения, расположенных у тюремной камеры Джеффри Эпштейна в ночь его смерти. В первоначальном пакете документов была запись продолжительностью 11 часов, но в ней отсутствовала одна минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года.
Издание пишет, что на недавно опубликованных кадрах видно, как в полночь данные с камеры переключились, что привело к объединению двух фрагментов записи.
«Похоже, что в течение ранее пропущенной минуты <...> ничего не происходило», — отмечает New York Post.
Напомним, что в 2019 году Эпштейну предъявили обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Следствие установило, что он вступал в связь с девочками младше 14 лет в период с 2002 по 2005 годы. Предприниматель Илон Маск утверждал, что демократы и их спонсоры также были в списке клиентов Эпштейна.
Ранее сообщалось, что пособница Эпштейна, Гислейн Максвелл, была переведена в тюремный лагерь в Техасе из-за угроз со стороны других заключённых. Её посчитали «стукачкой» из-за сотрудничества со следствием. Решение о переводе приняли после дачи Максвелл подробных показаний. В 2022 году пособницу Эпштейна приговорили к 20 годам заключения.