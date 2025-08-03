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3 августа, 03:54

Пособницу Эпштейна Максвелл перевели в другую тюрьму из-за угроз заключённых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Гислейн Максвелл, осуждённая за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну, была переведена в исправительное учреждение в Техасе из-за серьёзных угроз убийством со стороны других заключённых. Они посчитали её «стукачкой» из-за её сотрудничества со следствием, пишет издание The Daily Mail.

Максвелл была переведена из федеральной тюрьмы во Флориде в тюремный лагерь Брайан в Техасе под покровом ночи, что подтвердила представитель Бюро тюрем США. Новый тюремный лагерь является исключительно женским заведением и предназначен для другой категории заключённых, в отличие от предыдущего места содержания.

Решение о переводе было принято после того, как Максвелл предоставила детальные показания следователям. В то время как её адвокаты стараются добиться пересмотра приговора в Верховном суде, а также ведут переговоры о возможности помилования или смягчения наказания президентом США Дональдом Трампом, Максвелл продолжает оставаться в центре общественного внимания. Сам Трамп заявил, что имеет право помиловать её, но на данный момент не рассматривает этот вопрос. Напомним, что в 2022 году Максвелл была приговорена к 20 годам заключения.

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Ранее Life.ru писал, что главная свидетельница по делу банкира-насильника Эпштейна покончила с собой. Благодаря показаниям Вирджинии Джуффре в США смогли возбудить и успешно завершить расследование, приведшее к приговору Максвелл.

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Юния Ларсон
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