22 августа, 01:08

Сенатор-русофоб пригрозил России участью Сирии, Ирана, КНДР и Кубы

Сенатор США Грэм* пригрозил объявить Россию спонсором терроризма

Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JurdBurk

Сенатор Линдси Грэм* из Конгресса США, известный своей критикой России, задумал продвигать законопроект, который признает РФ «государством — спонсором терроризма». Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Х.

По его мнению, во время конфликта между Россией и Украиной, Москва «похитила более 19 000 украинских детей», что он называет «варварским актом».

«Как я уже говорил ранее в этом году, я намерен продвигать законопроект, согласно которому Россия будет признана государством — спонсором терроризма в соответствии с законодательством США, если они не вернут детей», — написал он.

Сенатор указал, что такой статус повысит риски ведения бизнеса с Россией для других стран и иностранных компаний.

Закон запрещает оборонный экспорт со странами, которые числятся как «спонсоры террористов», а также предусматривает контроль за товарами двойного назначения и финансовые ограничения. В этот список входят Сирия, Иран, КНДР и Куба.

Ранее Грэм* утверждал, что США должны применять экономические меры против России, чтобы заставить её завершить конфликт на Украине. Он предлагал ввести вторичные санкции на страны, покупающие российские энергоресурсы, чтобы усилить давление на Москву.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Лия Мурадьян
