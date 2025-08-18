Встреча Путина и Трампа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 августа, 07:13

Сенатор-экстремист призвал Трампа пригрозить России уничтожением экономики

Сенатор Грэм* призвал Трампа убедить Путина, что санкции уничтожат экономику РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

США должны применять экономические меры против России, чтобы заставить её завершить конфликт на Украине. Об этом Fox News заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*.

«Вы должны убедить Путина, что, если эта война не закончится справедливо и честно, а Украина также не пойдёт на уступки, мы уничтожим российскую экономику», — сказал он.

По словам политика, Соединённые Штаты якобы располагают инструментами для реализации таких угроз. В частности, сенатор предложил ввести вторичные санкции против стран, закупающих российские энергоресурсы, чтобы усилить давление на Москву.

Вместе с тем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что новые санкции против Москвы станут концом диалогу по Украине. По его словам, Вашингтон предпочитает сохранять переговорный формат, где обсуждаются вопросы безопасности и постконфликтного устройства региона.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Милена Скрипальщикова
