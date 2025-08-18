Сенатор-экстремист призвал Трампа пригрозить России уничтожением экономики

США должны применять экономические меры против России, чтобы заставить её завершить конфликт на Украине. Об этом Fox News заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*.

«Вы должны убедить Путина, что, если эта война не закончится справедливо и честно, а Украина также не пойдёт на уступки, мы уничтожим российскую экономику», — сказал он.

По словам политика, Соединённые Штаты якобы располагают инструментами для реализации таких угроз. В частности, сенатор предложил ввести вторичные санкции против стран, закупающих российские энергоресурсы, чтобы усилить давление на Москву.

Вместе с тем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что новые санкции против Москвы станут концом диалогу по Украине. По его словам, Вашингтон предпочитает сохранять переговорный формат, где обсуждаются вопросы безопасности и постконфликтного устройства региона.