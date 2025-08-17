«Переговоры важнее»: Рубио рассказал, почему США не вводят новые санкции против России

Американские власти воздерживаются от новых рестрикций в отношении России ради мирных перспектив. Госсекретарь США Марко Рубио объяснил осторожный подход Вашингтона к станционному давлению на фоне продолжающихся переговоров. Своё заявление он сделал в воскресном эфире Fox News.

«Если завтра президент (Дональд Трамп. — Прим. Life) проснётся и скажет: «Я ввожу эти ужасные санкции против России», <…> вы, по сути, говорите, что переговоры в обозримом будущем закончены», — подчеркнул Рубио.