«Переговоры важнее»: Рубио рассказал, почему США не вводят новые санкции против России
Рубио: Новые санкции против Москвы означают конец диалогу по Украине
Марко Рубио. Обложка © ТАСС / АР
Американские власти воздерживаются от новых рестрикций в отношении России ради мирных перспектив. Госсекретарь США Марко Рубио объяснил осторожный подход Вашингтона к станционному давлению на фоне продолжающихся переговоров. Своё заявление он сделал в воскресном эфире Fox News.
«Если завтра президент (Дональд Трамп. — Прим. Life) проснётся и скажет: «Я ввожу эти ужасные санкции против России», <…> вы, по сути, говорите, что переговоры в обозримом будущем закончены», — подчеркнул Рубио.
Госсекретарь отметил, что администрация США рассматривает санкции как меру, способную окончательно сорвать диалог по урегулированию украинского конфликта. По словам Рубио, Вашингтон предпочитает сохранять переговорный формат, где обсуждаются вопросы безопасности и постконфликтного устройства региона.
Ранее госсекретарь США подчеркнул, что Соединённые Штаты не считают себя участниками украинского конфликта. Вместе с тем, он уточнил, что американское правительство предоставляет поддержку властям в Киеве. Несмотря на это, Рубио высоко оценил состоявшуюся на Аляске встречу президентов России и США, назвав переговоры продуктивными.