«Не наша война»: Рубио сделал заявление об участии США в конфликте на Украине

Рубио: США не являются участником конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты Америки не позиционируют себя в качестве стороны украинского конфликта. Такое мнение он высказал, выступая в воскресенье в эфире телеканала ABC. При этом Рубио добавил, что американская сторона оказывает поддержку киевским властям.
«Это не наша война. Украина находится в состоянии войны, а мы оказываем поддержку. Но Америка в войне не участвует», — подчеркнул политик.
Ранее госсекретарь США дал высокую оценку двусторонней встрече российского и американского лидеров на Аляске. Рубио отметил, что переговоры получились продуктивными. Основной темой для обсуждения стал кризис на территории Украины. По результатам диалога Путина и Трампа американский политик отметил, что лучшим разрешением боевых действий стало бы заключение полноценного мирного договора.