«Не наша война»: Рубио сделал заявление об участии США в конфликте на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты Америки не позиционируют себя в качестве стороны украинского конфликта. Такое мнение он высказал, выступая в воскресенье в эфире телеканала ABC. При этом Рубио добавил, что американская сторона оказывает поддержку киевским властям.