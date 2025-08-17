Рубио назвал полноценный мирный договор лучшим исходом конфликта на Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что оптимальным решением для Вашингтона в украинском конфликте было бы достижение прочного мирного договора, а не временная пауза в боевых действиях. Также он добавил, что после саммита на Аляске вопрос прекращения боевых действий на Украине по-прежнему находится на повестке дня.
Ранее американский политический деятель назвал двусторонние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп весьма плодотворными.
Напомним, что после саммита с российским лидером Владимиром Путиным телефонные беседы президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими главами оказались значительно более напряжёнными, чем его предыдущие контакты на этой неделе. Известно, что хозяин Белого дома поддержал решение Москвы о передаче всего Донбасса под контроль РФ.