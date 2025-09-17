Владимир Путин
16 сентября, 22:08

Новый пакет антироссийских санкций ЕС коснётся банков, криптовалют и энергетики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sashk0

Еврокомиссия готовит 19-й пакет санкций против России, который затронет банковский сектор, операции с криптовалютой и энергетическую отрасль. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Я провела конструктивную беседу с президентом США об усилении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию с помощью дополнительных мер. Комиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, направленных на криптовалюту, банки и энергетику», — заявила фон дер Ляйен в соцсети X.

Кроме того, Еврокомиссия намерена ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива.

Еврокомиссия пригрозила Грузии санкциями и остановкой безвизового режима
Напомним, Еврокомиссия отложила публикацию 19-го пакета антироссийских санкций на неопределённый срок. Изначально его ожидали 17 сентября. В ЕК не уточнили новые возможные сроки публикации санкций. Задержка может быть связана с тем, что внимание ЕС сместилось с введения новых ограничений против России на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те снизили зависимость от российской нефти.

Тимур Хингеев
