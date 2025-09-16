Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 12:01

Еврокомиссия пригрозила Грузии санкциями и остановкой безвизового режима

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против Грузии и приостановки действия безвизового режима. Об этом сообщила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге.

В рамках принятых решений Евросоюз полностью снизил уровень политических контактов с Тбилиси. Помимо этого, Брюссель прекратил финансовую поддержку действующего правительства Грузии. При этом европейская поддержка грузинского гражданского общества была значительно увеличена.

Глава парламента Грузии осадил ЕС за попытки навязать ненависть к России
Глава парламента Грузии осадил ЕС за попытки навязать ненависть к России

Отношения Грузии и Евросоюза ухудшились в конце прошлого года из-за закона об иноагентах принятого в закавказском государстве. ЕС на этом фоне сообщил о проблемах со вступлением страны в сообщество из-за «разногласий в ценностях». Однако на недавних парламентских выборах жители Грузии поддержали правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая выступает за подлинный суверенитет и против вмешательства Запада во внутренние дела. Прозападная оппозиция выборы не признала и стала устраивать акции протеста. В демонстрациях перед зданием парламента в Тбилиси участвовала и тогдашний президент Саломе Зурабишвили.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Грузия
  • ЕС
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar