Еврокомиссия пригрозила Грузии санкциями и остановкой безвизового режима
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto
Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против Грузии и приостановки действия безвизового режима. Об этом сообщила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге.
В рамках принятых решений Евросоюз полностью снизил уровень политических контактов с Тбилиси. Помимо этого, Брюссель прекратил финансовую поддержку действующего правительства Грузии. При этом европейская поддержка грузинского гражданского общества была значительно увеличена.
Отношения Грузии и Евросоюза ухудшились в конце прошлого года из-за закона об иноагентах принятого в закавказском государстве. ЕС на этом фоне сообщил о проблемах со вступлением страны в сообщество из-за «разногласий в ценностях». Однако на недавних парламентских выборах жители Грузии поддержали правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая выступает за подлинный суверенитет и против вмешательства Запада во внутренние дела. Прозападная оппозиция выборы не признала и стала устраивать акции протеста. В демонстрациях перед зданием парламента в Тбилиси участвовала и тогдашний президент Саломе Зурабишвили.