Еврокомиссия пригрозила Грузии санкциями и остановкой безвизового режима

Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против Грузии и приостановки действия безвизового режима. Об этом сообщила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге.

В рамках принятых решений Евросоюз полностью снизил уровень политических контактов с Тбилиси. Помимо этого, Брюссель прекратил финансовую поддержку действующего правительства Грузии. При этом европейская поддержка грузинского гражданского общества была значительно увеличена.