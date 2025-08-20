Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 августа, 11:29

Глава парламента Грузии осадил ЕС за попытки навязать ненависть к России

Папуашвили: ЕС должен прекратить требовать от Грузии эскалации с Россией

Шалва Папуашвили. Обложка © ТАСС / Инна Кукуджанова

Евросоюзу необходимо прекратить требовать от Грузии эскалации напряжённости в отношениях с Россией. Об этом заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили в своём обращении, опубликованном в социальных сетях.

«В разгар вооружённого конфликта, никто, как это сделал Брюссель, не должен требовать от Грузии, которая прошла три войны, эскалации с Россией», — написал он.

Спикер также отметил, что Евросоюз не должен спонсировать экстремизм, если он стремится оставаться проектом мира.

В Грузии не хотят идти на творческий вечер Макаревича*
В Грузии не хотят идти на творческий вечер Макаревича*

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин обозначил точку зрения России на взаимодействие с Грузией. По его словам, Москва считает приоритетной целью восстановить политический диалог с Тбилиси и готова развивать взаимовыгодное и прагматичное партнёрство. Дипломат также подчеркнул, что хоть между странами и нет дипломатических отношений с 2008 года, развитие торговых связей продолжается.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

Юрий Лысенко
