Евросоюзу необходимо прекратить требовать от Грузии эскалации напряжённости в отношениях с Россией. Об этом заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили в своём обращении, опубликованном в социальных сетях.

«В разгар вооружённого конфликта, никто, как это сделал Брюссель, не должен требовать от Грузии, которая прошла три войны, эскалации с Россией», — написал он.

Спикер также отметил, что Евросоюз не должен спонсировать экстремизм, если он стремится оставаться проектом мира.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин обозначил точку зрения России на взаимодействие с Грузией. По его словам, Москва считает приоритетной целью восстановить политический диалог с Тбилиси и готова развивать взаимовыгодное и прагматичное партнёрство. Дипломат также подчеркнул, что хоть между странами и нет дипломатических отношений с 2008 года, развитие торговых связей продолжается.